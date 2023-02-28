Zout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zout kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zout ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zout adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zout Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zout 22 Nisan 1994 tarihinde Nizza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Madagaskar,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Zotsara Randriambololona şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zout Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Divinelinks Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bălți futbol takımında oynamaktadır. FC Bălți takımına 15 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Zout'nin FC Bălți ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zout Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zotsara27/

Zout Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zout isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Zout Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zout futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AJ Auxerre B

1 Ocak 2015 yılında RE Virton

13 Temmuz 2017 yılında Royal Antwerp

31 Ocak 2018 yılında KSV Roeselare

30 Haziran 2018 yılında Royal Antwerp

29 Ocak 2019 yılında FC Fleury 91

15 Ekim 2021 yılında FC Bălți

Zout kimdir

Zout Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zout şuan FC Bălți takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CS Sedan

Zout Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Madagaskar takımında 8 numaralı formasıyla 14 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zout nereli

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