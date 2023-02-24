Zsolt Gevay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsolt Gevay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsolt Gevay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsolt Gevay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsolt Gevay 19 Kasım 1987 tarihinde Dunaújváros şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsolt Gevay Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zsolt Gevay, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 23 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Zsolt Gevay'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zsolt Gevay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsolt Gevay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zsolt Gevay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsolt Gevay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Videoton U17

1 Temmuz 2004 yılında Videoton U19

29 Temmuz 2005 yılında Alba Regia FC

16 Temmuz 2007 yılında Makói FC

30 Haziran 2008 yılında Alba Regia FC

2 Temmuz 2008 yılında Makói FC

21 Temmuz 2009 yılında Paksi FC

26 Temmuz 2012 yılında Gyirmót FC

18 Temmuz 2013 yılında Mezőkövesd

23 Temmuz 2014 yılında Paksi FC

Zsolt Gevay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsolt Gevay şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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