Zsolt Haraszti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsolt Haraszti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsolt Haraszti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsolt Haraszti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsolt Haraszti 4 Kasım 1991 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsolt Haraszti Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Zsolt Haraszti, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 5 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Zsolt Haraszti'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zsolt Haraszti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsolt Haraszti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zsolt Haraszti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsolt Haraszti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Paksi FC U17

1 Temmuz 2007 yılında Paksi FC U19

1 Temmuz 2010 yılında Paksi FC

15 Temmuz 2011 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2012 yılında Paksi FC

9 Temmuz 2012 yılında Videoton FC

22 Ağustos 2013 yılında Puskás AFC

31 Aralık 2013 yılında Videoton FC

29 Ağustos 2014 yılında Paksi FC

1 Temmuz 2015 yılında Ferencváros

25 Ocak 2016 yılında Videoton FC

5 Temmuz 2016 yılında Paksi FC

26 Ağustos 2021 yılında MTK Budapest

31 Aralık 2021 yılında Paksi FC

Zsolt Haraszti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsolt Haraszti şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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