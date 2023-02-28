Zsolt Kalmar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsolt Kalmar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zsolt Kalmar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zsolt Kalmar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zsolt Kalmar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsolt Kalmar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zsolt Kalmar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsolt Kalmar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsolt Kalmar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsolt Kalmar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsolt Kalmar 9 Haziran 1995 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsolt Kalmar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EM Sports Consulting yapmaktadır. Zsolt Kalmar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 6 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Zsolt Kalmar'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Zsolt Kalmar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kalmar_13/

Zsolt Kalmar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsolt Kalmar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Zsolt Kalmar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsolt Kalmar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Győr U17

1 Temmuz 2012 yılında Győr U19

1 Ocak 2013 yılında ETO FC Győr

28 Temmuz 2014 yılında RB Leipzig

28 Ocak 2016 yılında FSV Frankfurt

30 Haziran 2016 yılında RB Leipzig

30 Ocak 2017 yılında Bröndby IF

8 Ağustos 2017 yılında RB Leipzig

9 Ağustos 2017 yılında Dunajska Streda

30 Haziran 2018 yılında RB Leipzig

6 Temmuz 2018 yılında Dunajska Streda

Zsolt Kalmar kimdir

Zsolt Kalmar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsolt Kalmar şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Győri ETO FC (2005-2013)

Zsolt Kalmar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 13 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 3 gol atmıştır.

Macaristan U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zsolt Kalmar nereli

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