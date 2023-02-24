Zsolt Kojnok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsolt Kojnok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zsolt Kojnok kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zsolt Kojnok ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zsolt Kojnok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsolt Kojnok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zsolt Kojnok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsolt Kojnok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsolt Kojnok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsolt Kojnok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsolt Kojnok 15 Şubat 2001 tarihinde Mór şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsolt Kojnok Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zsolt Kojnok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zsolt Kojnok'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zsolt Kojnok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsolt Kojnok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Zsolt Kojnok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsolt Kojnok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Videoton U17

1 Ocak 2018 yılında Videoton II

1 Temmuz 2021 yılında Fehérvár

28 Ocak 2022 yılında Budaörs

30 Haziran 2022 yılında Fehérvár

Zsolt Kojnok kimdir

Zsolt Kojnok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsolt Kojnok şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Móri SE (-2012)

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Zsolt Kojnok nereli

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