Zsolt Magyar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsolt Magyar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsolt Magyar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsolt Magyar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsolt Magyar 11 Temmuz 2001 tarihinde Zirc şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Magyar Zsolt János şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsolt Magyar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Zsolt Magyar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC II futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC II takımına 30 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Zsolt Magyar'nin Puskás Akadémia FC II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zsolt Magyar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsolt Magyar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zsolt Magyar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsolt Magyar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2015 yılında Ferencváros Jgd

26 Ağustos 2016 yılında Puskás AFC Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Puskás AFC U17

1 Ocak 2018 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2018 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2020 yılında Csákvár

30 Haziran 2021 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2021 yılında Csákvár

30 Haziran 2022 yılında Puskás AFC II

Zsolt Magyar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsolt Magyar şuan Puskás Akadémia FC II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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