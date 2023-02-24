Zsolt Mate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsolt Mate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsolt Mate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsolt Mate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsolt Mate 14 Eylül 1997 tarihinde Szabadszállás şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsolt Mate Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zsolt Mate, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zsolt Mate'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zsolt Mate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsolt Mate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zsolt Mate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsolt Mate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Kecskemét U17

6 Ağustos 2014 yılında Honvéd U19

1 Ocak 2016 yılında Honvéd II

14 Ağustos 2017 yılında Újpest II

1 Temmuz 2019 yılında Újpest FC

28 Ocak 2022 yılında Tiszakécske

30 Haziran 2022 yılında Újpest FC

6 Temmuz 2022 yılında Tiszakécske

30 Haziran 2023 yılında Újpest FC

Zsolt Mate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsolt Mate şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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