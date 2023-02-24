Zsolt Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsolt Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsolt Nagy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsolt Nagy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsolt Nagy 25 Mayıs 1993 tarihinde Székesfehérvár şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsolt Nagy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Zsolt Nagy, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Zsolt Nagy'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Zsolt Nagy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsolt Nagy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zsolt Nagy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsolt Nagy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Eylül 2007 yılında Puskás AFC Alt.

1 Temmuz 2008 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2010 yılında Puskás AFC U19

7 Temmuz 2011 yılında Videoton U19

1 Temmuz 2012 yılında Videoton II

18 Şubat 2013 yılında Puskás AFC

30 Haziran 2013 yılında Videoton II

1 Temmuz 2013 yılında Puskás AFC

14 Temmuz 2014 yılında Videoton FC

31 Aralık 2014 yılında Puskás AFC

31 Ağustos 2017 yılında Csákvár

30 Haziran 2018 yılında Puskás AFC

31 Ağustos 2018 yılında Csákvár

31 Aralık 2018 yılında Puskás AFC

Zsolt Nagy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsolt Nagy şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zsolt Nagy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lovasberényi TE (-2004)

Macaristan takımında 18 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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