Zsolt Ovari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsolt Ovari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsolt Ovari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsolt Ovari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsolt Ovari 29 Mart 1997 tarihinde Kazincbarcika şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Óvári Zsolt Levente şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsolt Ovari Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zsolt Ovari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zsolt Ovari'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zsolt Ovari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsolt Ovari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zsolt Ovari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsolt Ovari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Videoton U17

8 Ağustos 2013 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2014 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2015 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2016 yılında Puskás AFC

14 Temmuz 2017 yılında Diósgyőr

27 Temmuz 2018 yılında Balmazújváros

30 Haziran 2019 yılında Diósgyőr

30 Temmuz 2020 yılında Pécsi MFC

6 Temmuz 2021 yılında ETO FC Győr

Zsolt Ovari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsolt Ovari şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Alcsútdoboz KSE (-2006)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.