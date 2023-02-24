Zsolt Pohner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsolt Pohner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsolt Pohner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsolt Pohner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsolt Pohner 13 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsolt Pohner Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Zsolt Pohner'nin Dorogi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zsolt Pohner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsolt Pohner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zsolt Pohner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsolt Pohner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dorog U19

1 Ağustos 2021 yılında Dorog U17

1 Ocak 2022 yılında Dorog

Zsolt Pohner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsolt Pohner şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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