Zsolt Ratkai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsolt Ratkai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsolt Ratkai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsolt Ratkai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsolt Ratkai 21 Aralık 1997 tarihinde Eisenstadt şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsolt Ratkai Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zsolt Ratkai'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zsolt Ratkai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsolt Ratkai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zsolt Ratkai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsolt Ratkai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2012 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2013 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2015 yılında Rapid Wien II

1 Ocak 2017 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2017 yılında Traiskirchen

1 Temmuz 2020 yılında SC Sopron

21 Temmuz 2021 yılında Szentlőrinc SE

Zsolt Ratkai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsolt Ratkai şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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