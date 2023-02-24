Zsolt Szokol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsolt Szokol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zsolt Szokol kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zsolt Szokol ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Zsolt Szokol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsolt Szokol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zsolt Szokol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsolt Szokol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsolt Szokol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsolt Szokol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsolt Szokol 16 Mart 1990 tarihinde Békéscsaba şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsolt Szokol Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zsolt Szokol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 18 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Zsolt Szokol'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zsolt Szokol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsolt Szokol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Zsolt Szokol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsolt Szokol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Békéscsaba U17

1 Temmuz 2006 yılında Békéscsaba U19

1 Temmuz 2008 yılında Békéscsaba

26 Şubat 2010 yılında Újpest FC

30 Temmuz 2013 yılında Nyíregyháza

28 Temmuz 2018 yılında Vasas FC

1 Mart 2019 yılında United Zürich

31 Temmuz 2019 yılında Sényő FC

18 Ocak 2021 yılında Nyíregyháza

Zsolt Szokol kimdir

Zsolt Szokol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsolt Szokol şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zsolt Szokol nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Davor Kontic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davor Kontic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Davor Kontic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davor Kontic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mate Olah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Olah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mate Olah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Olah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vojin Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojin Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vojin Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojin Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Csaba Vachtler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csaba Vachtler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Csaba Vachtler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csaba Vachtler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Deprem ve volkan kuşağında yer alıyor! Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Deprem ve volkan kuşağında yer alıyor! Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!