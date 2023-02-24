Zsolt Szokol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsolt Szokol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsolt Szokol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsolt Szokol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsolt Szokol 16 Mart 1990 tarihinde Békéscsaba şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsolt Szokol Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zsolt Szokol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 18 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Zsolt Szokol'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zsolt Szokol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsolt Szokol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zsolt Szokol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsolt Szokol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Békéscsaba U17

1 Temmuz 2006 yılında Békéscsaba U19

1 Temmuz 2008 yılında Békéscsaba

26 Şubat 2010 yılında Újpest FC

30 Temmuz 2013 yılında Nyíregyháza

28 Temmuz 2018 yılında Vasas FC

1 Mart 2019 yılında United Zürich

31 Temmuz 2019 yılında Sényő FC

18 Ocak 2021 yılında Nyíregyháza

Zsolt Szokol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsolt Szokol şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.