Zsolt Tar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsolt Tar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zsolt Tar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zsolt Tar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zsolt Tar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsolt Tar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zsolt Tar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsolt Tar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsolt Tar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsolt Tar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsolt Tar 13 Şubat 1993 tarihinde Kunhegyes şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsolt Tar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Zsolt Tar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 16 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Zsolt Tar'nin FC Ajka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zsolt Tar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsolt Tar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Zsolt Tar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsolt Tar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Puskás AFC U17

22 Temmuz 2009 yılında Videoton U17

1 Temmuz 2010 yılında Puskás AFC U19

17 Şubat 2011 yılında Videoton U19

30 Haziran 2011 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2012 yılında Videoton II

3 Temmuz 2014 yılında Puskás AFC

30 Haziran 2015 yılında Videoton II

1 Temmuz 2015 yılında Puskás AFC

11 Temmuz 2017 yılında Csákvár

30 Haziran 2018 yılında Puskás AFC

4 Temmuz 2018 yılında ETO FC Győr

16 Ocak 2020 yılında FC Ajka

Zsolt Tar kimdir

Zsolt Tar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsolt Tar şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kun FC, Kunhegyesi ESE (-2008)

Zsolt Tar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Zsolt Tar nereli

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