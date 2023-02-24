Zsombor Berecz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsombor Berecz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsombor Berecz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsombor Berecz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsombor Berecz 13 Aralık 1995 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsombor Berecz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T&M International yapmaktadır. Zsombor Berecz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 14 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Zsombor Berecz'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Zsombor Berecz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsombor Berecz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zsombor Berecz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsombor Berecz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2009 yılında Vasas Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2012 yılında Vasas U19

1 Ocak 2014 yılında Vasas FC

1 Temmuz 2018 yılında Vidi FC

29 Temmuz 2019 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2020 yılında Fehérvár

1 Temmuz 2020 yılında Mezőkövesd

14 Şubat 2021 yılında Vasas FC

Zsombor Berecz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsombor Berecz şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zsombor Berecz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nyékládházi FSE, Miskolci VSC (-2006)

Macaristan U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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