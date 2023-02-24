Zsombor Bevardi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsombor Bevardi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsombor Bevardi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsombor Bevardi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsombor Bevardi 30 Ocak 1999 tarihinde Siófok şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsombor Bevardi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Zsombor Bevardi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 9 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Zsombor Bevardi'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zsombor Bevardi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsombor Bevardi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zsombor Bevardi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsombor Bevardi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2014 yılında Puskás AFC Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Puskás AFC U19

4 Ağustos 2016 yılında Videoton II

1 Ocak 2017 yılında Videoton FC

13 Temmuz 2017 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2018 yılında Videoton FC

6 Temmuz 2018 yılında Vasas FC

30 Haziran 2019 yılında Vidi FC

9 Ağustos 2019 yılında Debrecen

14 Şubat 2020 yılında Kaposvár

30 Haziran 2020 yılında Debrecen

Zsombor Bevardi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsombor Bevardi şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zsombor Bevardi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Siófoki Bányász, Főnix Gold FC (-2014)

Macaristan U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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