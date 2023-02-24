Zsombor Boros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsombor Boros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsombor Boros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsombor Boros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsombor Boros 7 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsombor Boros Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Nafta 1903 futbol takımında oynamaktadır. NK Nafta 1903 takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Zsombor Boros'nin NK Nafta 1903 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zsombor Boros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsombor Boros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zsombor Boros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsombor Boros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2019 yılında Vasas Alt.

1 Ocak 2021 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2021 yılında Vasas U19

28 Temmuz 2022 yılında Zalaegerszeg

13 Şubat 2023 yılında NK Nafta 1903

30 Haziran 2023 yılında Zalaegerszeg

Zsombor Boros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsombor Boros şuan NK Nafta 1903 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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