Zsombor Futo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsombor Futo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zsombor Futo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zsombor Futo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zsombor Futo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsombor Futo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zsombor Futo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsombor Futo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsombor Futo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsombor Futo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsombor Futo 31 Ocak 1992 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsombor Futo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Zsombor Futo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zsombor Futo'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zsombor Futo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsombor Futo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Zsombor Futo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsombor Futo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Debrecen U17

25 Şubat 2010 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2011 yılında Honvéd II

17 Temmuz 2013 yılında BFC Siófok

12 Şubat 2019 yılında Pécsi MFC

26 Ocak 2023 yılında Békéscsaba

Zsombor Futo kimdir

Zsombor Futo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsombor Futo şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Zsombor Futo nereli

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