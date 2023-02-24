Zsombor Gruber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsombor Gruber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zsombor Gruber kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zsombor Gruber ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zsombor Gruber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsombor Gruber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zsombor Gruber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsombor Gruber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsombor Gruber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsombor Gruber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsombor Gruber 7 Eylül 2004 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsombor Gruber Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EM Sports Consulting yapmaktadır. Zsombor Gruber, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zsombor Gruber'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zsombor Gruber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsombor Gruber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Zsombor Gruber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsombor Gruber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2017 yılında Puskás AFC Alt.

1 Ocak 2020 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2020 yılında Puskás AFC U19

1 Ocak 2021 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2021 yılında Puskás AFC

31 Ağustos 2021 yılında FC Basel U21

30 Haziran 2022 yılında Puskás AFC

Zsombor Gruber kimdir

Zsombor Gruber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsombor Gruber şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Győrszentiván SE (-2013)

Zsombor Gruber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Macaristan U18 takımında 9 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Zsombor Gruber nereli

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