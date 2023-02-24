Zsombor Kalnoki Kis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsombor Kalnoki Kis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zsombor Kalnoki Kis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zsombor Kalnoki Kis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zsombor Kalnoki Kis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsombor Kalnoki Kis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zsombor Kalnoki Kis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsombor Kalnoki Kis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsombor Kalnoki Kis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsombor Kalnoki Kis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsombor Kalnoki Kis 23 Eylül 2001 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsombor Kalnoki Kis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zsombor Kalnoki Kis'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zsombor Kalnoki Kis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsombor Kalnoki Kis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Zsombor Kalnoki Kis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsombor Kalnoki Kis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Újpest U17

1 Temmuz 2018 yılında Újpest U19

1 Ocak 2020 yılında Újpest II

22 Temmuz 2022 yılında Kazincbarcika

30 Haziran 2023 yılında Újpest II

Zsombor Kalnoki Kis kimdir

Zsombor Kalnoki Kis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsombor Kalnoki Kis şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Zsombor Kalnoki Kis nereli

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