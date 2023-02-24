Zsombor Menyhart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsombor Menyhart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsombor Menyhart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zsombor Menyhart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zsombor Menyhart 24 Haziran 2004 tarihinde Székesfehérvár şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zsombor Menyhart Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zsombor Menyhart, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zsombor Menyhart'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Zsombor Menyhart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zsombor Menyhart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Fehérvár U17
1 Temmuz 2020 yılında Fehérvár U19
1 Ocak 2021 yılında Fehérvár II
1 Ocak 2023 yılında Fehérvár
Zsombor Menyhart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zsombor Menyhart şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.
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Zsombor Menyhart Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Macaristan U18 takımında 17 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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