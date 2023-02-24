Zsombor Molnar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsombor Molnar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsombor Molnar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsombor Molnar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsombor Molnar 1 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsombor Molnar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HBR Sport yapmaktadır. Zsombor Molnar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zsombor Molnar'nin Dorogi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zsombor Molnar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsombor Molnar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zsombor Molnar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsombor Molnar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2020 yılında Vasas U19

1 Temmuz 2021 yılında Vasas FC

1 Temmuz 2022 yılında Dorog

30 Haziran 2023 yılında Vasas FC

Zsombor Molnar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsombor Molnar şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zsombor Molnar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Felsőtárkány SC, Eger Plútó SE, Mezőkövesd Zsóry (-2018)

Macaristan U19 takımında 22 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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