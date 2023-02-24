Zsombor Novak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsombor Novak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsombor Novak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsombor Novak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsombor Novak 15 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsombor Novak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zsombor Novak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zsombor Novak'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zsombor Novak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsombor Novak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zsombor Novak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsombor Novak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında DPASE U17

1 Temmuz 2016 yılında Dunaújváros U19

15 Ocak 2017 yılında Ferencváros U19

1 Temmuz 2019 yılında Soroksár

1 Ocak 2020 yılında Ferencváros U19

14 Şubat 2020 yılında Dunaújváros

27 Ocak 2023 yılında Szentlőrinc SE

Zsombor Novak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsombor Novak şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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