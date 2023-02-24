Zsombor Senko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsombor Senko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsombor Senko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsombor Senko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsombor Senko 4 Ocak 2003 tarihinde Zalaegerszeg şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsombor Senko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EM Sports Consulting yapmaktadır. Zsombor Senko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zsombor Senko'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zsombor Senko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/senko_zsombi55

Zsombor Senko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsombor Senko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zsombor Senko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsombor Senko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2016 yılında Haladás Alt.

28 Mart 2019 yılında Juventus Altyap

1 Temmuz 2019 yılında Juventus U17

1 Eylül 2020 yılında Juventus U19

1 Temmuz 2022 yılında Juve Next Gen

18 Ocak 2023 yılında Diósgyőr

Zsombor Senko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsombor Senko şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zsombor Senko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ZTE FC, Police-Ola LSK, Zalaegerszegi USC, ZTE FC, Szombathelyi Haladás

Macaristan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.