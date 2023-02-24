Zsombor Takacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsombor Takacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsombor Takacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsombor Takacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsombor Takacs 22 Şubat 1999 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Takács Zsolt Zsombor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsombor Takacs Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Zsombor Takacs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zsombor Takacs'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zsombor Takacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsombor Takacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zsombor Takacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsombor Takacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2014 yılında Puskás AFC U17

12 Şubat 2016 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2016 yılında Vasas U19

25 Ağustos 2017 yılında Ferencváros

24 Temmuz 2019 yılında Soroksár

30 Haziran 2020 yılında Ferencváros

1 Temmuz 2020 yılında Soroksár

28 Temmuz 2021 yılında Budapesti VSC

18 Temmuz 2022 yılında Pécsi MFC

Zsombor Takacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsombor Takacs şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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