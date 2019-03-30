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  3. ZTK yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı

ZTK yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve 3 Nisan'da oynanacak olan yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı.

ZTK yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve 3 Nisan'da oynanacak olan yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı.

Kupada program ve hakemler şu şekilde:

2 NİSAN SALI

Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor (HALİL UMUT MELER)

3 NİSAN ÇARŞAMBA

Ümraniyespor - Akhisarspor (ABDULKADİR BİTİGEN)

DHA

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