Türkiye'de futbol serüveninde heyecan tam gaz devam ederken şimdi de Türkiye Kupası heyecanı başladı. Kupada bugün 30 takım karşı karşıya gelecek. Günün ilk maçında Mardin Fosfat Spor ile Siirt İl Özel İdaresi Spor karşı karşıya gelecek. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Mardin Fosfat Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

MARDİN FOSFATSPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Mardin Fosfatspor, TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdaresi Spor ile Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'unda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele bugün saat 13.00'da 21 Kasım Şehir Stadyumunda oynanacak. Mücadelede Sercan Karaca düdük çalacak. Karaca'nın yardımcılıklarını Umut İncili ve Yunus Çiftçi yapacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Mardin Fosfatspor ile Siirt İl Özel İdaresi Spor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Mücadeleyi internet sitemizden izleyebilirsiniz.