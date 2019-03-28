ZTK'da yarı final programı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ilk maçlar 2-3 Nisan, rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da oynanacak.
Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor ve Ümraniyespor - Akhisarspor maçlarının oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarının tarih ve saatleri açıklandı.
Program şu şekilde:
İLK MAÇLAR
2 Nisan Salı 20.00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor
3 Nisan Çarşamba 20.00 Ümraniyespor - Akhisarspor
RÖVANŞ MAÇLARI
24 Nisan Çarşamba 20.00 Akhisarspor - Ümraniyespor
25 Nisan Perşembe 20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray
DHA
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