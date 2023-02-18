Zubairu İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zubairu İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zubairu İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zubairu İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zubairu İbrahim 2 Haziran 2004 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zubairu İbrahim Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Zubairu İbrahim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Zubairu İbrahim'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Zubairu İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zubairu İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zubairu İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zubairu İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında King Faisal

15 Eylül 2022 yılında Jedinstvo Ub

Zubairu İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zubairu İbrahim şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Zubairu İbrahim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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