ZUBİZU Yaz Alışveriş Günleri, n11.com'da başladı

İSTANBUL (AA) - ZUBİZU Alışveriş Günleri, bu yıl n11.com'un ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

n11.com'un açıklamasına göre, ilgiyle takip edilen butik Türk markalarının yer aldığı ZUBİZU Yaz Alışveriş Günleri, kapılarını ilk kez online bir platformda açtı.

Bu yıl 31 Temmuz'a kadar ilk kez dijital bir platform aracılığıyla gerçekleşecek alışveriş günlerinde, takı, aksesuar, giyim, dekorasyon ve çanta başta olmak üzere birçok kategoriden ilgiyle takip edilen markalara, n11.com'un sunduğu güvenli alışveriş deneyimiyle kolayca ulaşılabilecek.

ZUBİZU Yaz Alışveriş Günleri, aksesuarda Ciconia, Gaintart, ayakkabı&çanta kategorisinde Zeynshoes, Bera Design, Good For Your Mood, Morikukko, Onz, Rossea, çocuklar için Baboo, Kidzee, Tutu, ev yaşam&dekorasyon kategorisinde Ceyda Bozkurt, Krea Maison, Yek Koleksiyonu, ZM Decor, giyim kategorisinde Night&Mild, Pheri, Fidesigner, Happy Roseberry, Join Us, Kalai Atelier, Matla, My Summer Blue, Rivus, mücevher&takı kategorisinde Aslı Goncer, Atölye Kadraj, Celebrity Jewellers, Diandra İstanbul, Ecce, Glowing Diaries, Ladens, Ma'na, Meltem Tahrancı, Mystwind by Beliz, Nisa Gümüş, Penna Jewels, Sadekar gibi markaların yaz koleksiyonlarını alışverişseverlerle bir araya getiriyor.

n11.com'un yeni moda markası "giybi" de ilkbahar-yaz koleksiyonuyla Alışveriş Günleri'nde yer alıyor.

Kaynak: AA