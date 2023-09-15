ZUCHEX fuarında tencerelerle bateri şovu

Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZUCHEX'te firmalar yeni ürünlerini sergiliyor. Fuarı katılan Amboss firması ürünlerini sergilerken, tencere ve kapaklarından oluşan bateri şovu ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Ev ve mutfak eşyalarına dair sezonun en yeni koleksiyonları, trend tasarımları ve inovatif yenilikleri, İstanbul'da 33'üncüsü gerçekleşen Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZUCHEX'te vitrine çıktı. Türkiye ve Avrupa'da mutfak ve sofra gereçleri alanında faaliyet gösteren Türk markası Amboss, fuarda trend ürünlerini ve tasarımlarını sergilerken, tencere ve kapaklarından oluşan bateri şovu ile ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Öte yandan Amboss Ev Gereçleri Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Baydur, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken, fuar hakkında değerlendirmede bulundu.

'Avrupa'da aldığımız ödüller bizi çok iyi yere getirdi'

Yaptıkları iş ve faaliyette bulundukları ülkeler hakkında bilgi veren Abdülkerim Baydur, "Babamın mesleği olan bakırcılıktan gelip, günümüze uyarlanan çekik, granit, alüminyum ve döküm sektöründe ciddi anlamda üretim yapıyoruz. 2'nci nesil kuşağız, işimizi severek yapıyoruz. Ürünlerimizi, çelik, alüminyum ve döküm olmak üzere 3 ana kademede ayırıyoruz. 2 senelik bir zaman diliminde ciddi büyüme kat ettik. 3,5 milyar dolar pazar payı olan bu endüstrinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ağırlıklı Avrupa olmak üzere; Fransa, Almanya, Hollanda, Baltık ülkeleri, Arap Yarımadası ve Afrika ülkelerinde varız. 21 ülkede var olmakla birlikte 11 ülkede showroom'larımızla ciddi işler yapıyoruz. Avrupa'da aldığımız ödüller bizi çok iyi yere getirdi" şeklinde konuştu.

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'Hedefimiz; ABD pazarında da dijitalleşme ile birlikte e-ticaret kanalları üretip ana tüketiciye ulaşmak'

Baydur, sözlerine şöyle devam etti: "Biz bu işe başladığımızda babamın bize öğrettiği şuydu: "Ticaret yaptığını aşamalar değil, gittiğiniz yol ve edindiğiniz dostluklar önemli." En büyük hedefimiz; Avrupa'da nasıl söz sahibi olduysak ve Türkiye'de belli noktaya nasıl geldiysek; ABD pazarında da dijitalleşme ile birlikte e-ticaret kanalları üretip ana tüketiciye ulaşmak. Yurtdışından ithal getirdiğimiz belli ürünler var. Bu ürünleri hammadde de kullanıyoruz. Ağırlık olarak yüzde 80 yerli üretim yapıyoruz. Hammadde haricindeki ürettiğimiz sap, kapak, boya, alüminyum disk gibi ürünlerin yüzde 80'i Türkiye'de üretiliyor.'

Fuarı değerlendiren Baydur, "Fuar, Türkiye'nin en büyük fuarlarından bir tanesi. Yurtdışı müşteri ağıyla bizi buluşturup yeni çıkarttığımız ürünleri sunmamızı sağlıyor. Fuar, hem bizim hem de buradaki katılımcılar açısından önemli. Fuarın ihracata katkısı çok fazla" dedi.

Fuar, 17 Eylül tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)