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Zuckerberg duyurdu! Instagram NFT'leri test etmeye başlıyor

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram'ın bu hafta NFT'leri test etmeye başlayacağını açıkladı. NFT, dijital bir sahiplik ve özgünlük sertifikası işlevi gören, bir sanatçının imzasıyla şifrelenmiş benzersiz bir bilgisayar dosya olarak biliniyor.

Zuckerberg duyurdu! Instagram NFT'leri test etmeye başlıyor

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook profilindeki bir güncellemede, "Bu hafta, içerik oluşturucuların ve koleksiyonerlerin NFT'lerini profillerinde gösterebilmeleri için Instagram'da dijital koleksiyonları test etmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zuckerberg duyurdu! Instagram NFT'leri test etmeye başlıyor

MOSSERİ BİLGİLERİ DOĞRULADI

Instagram'ın başkanı Adam Mosseri bir videoda, bir avuç ABD'li yaratıcı ve koleksiyonerin, NFT'leri yayınlarında, hikayelerinde ve mesajlarında gösterme yeteneğine sahip olacağına açıklık getirdi. NFT ayrıntıları, Instagram'da etiketlenen profillere ve ürünlere benzer şekilde görüntülenir ve 'dijital koleksiyon' olarak adlandırılıyor. Mosseri, Instagram'da NFT'lere verilen desteğin, teknolojiyi daha geniş bir kitleye tanıtmaya yardımcı olabileceğini belirtti.

Zuckerberg duyurdu! Instagram NFT'leri test etmeye başlıyor

Mosseri, "Özellikle NFT'lerin yalnızca NFT sanatı yaratan yaratıcılar için değil, aynı zamanda onu toplamak isteyen insanlar için de ilginç olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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