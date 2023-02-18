Zufer Shaini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zufer Shaini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zufer Shaini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zufer Shaini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zufer Shaini 20 Haziran 2003 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. Kuzey Makedonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zufer Shaini Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zufer Shaini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje takımına - tarihinde katılmıştır. Zufer Shaini'nin NK Brinje Grosuplje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zufer Shaini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zufer Shaini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zufer Shaini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zufer Shaini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zufer Shaini şuan NK Brinje Grosuplje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.