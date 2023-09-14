Zuhal Olcay, 29 Eylül'de Mask Beach'te sevenleriyle buluşuyor. Birbirinden güzel şarkılarla duygusal bir gece yaşatacak konserlerin biletleri Biletinial'da satışa çıktı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirmen ve yorumcu Zuhal Olcay, unutulmayacak bir konser için 29 Eylül'de Mask Beach'e geliyor. Zuhal Olcay'ın benzersiz yorumu ve klasikleşen şarkılarıyla müzikal tadında geçecek konserin biletleri Biletinial'da satışa sunuldu.

Oyuncu ve yorumcu Zuhal Olcay, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başladığı tiyatro eğitimini Londra'da sürdürdü. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlayan Olcay, tiyatro ve sinemada birçok yapımda yer aldı, ödüller kazandı. 1989'da Evita adlı müzikalde Evita'yı oynadı. Bu müzikaldeki başarısı üzerine şarkıcılık kariyeri başladı. Müzik çalışmalarına önce Vedat Sakman, daha sonra Bülent Ortaçgil ile devam eden ve "Küçük Bir Öykü", "İyisin" gibi parçalarıyla büyük ilgi gören Olcay, "Küçük Bir Öykü", "İki Çift Laf", "Oyuncu", "İhanet", "Başucu Şarkıları 1" ve "Başucu Şarkıları 2", Cengiz Onural ile ortak çalışması olan "Hiçbiryerde" ve son olarak da "Aşk'ın Halleri" albümüyle dinleyicilerle buluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)