Zuhal Olcay 29 Eylül’de Mask Beach’te

Zuhal Olcay, 29 Eylül'de Mask Beach'te sevenleriyle buluşuyor. Birbirinden güzel şarkılarla duygusal bir gece yaşatacak konserlerin biletleri Biletinial'da satışa çıktı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Zuhal Olcay 29 Eylül’de Mask Beach’te

Zuhal Olcay, 29 Eylül'de Mask Beach'te sevenleriyle buluşuyor. Birbirinden güzel şarkılarla duygusal bir gece yaşatacak konserlerin biletleri Biletinial'da satışa çıktı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirmen ve yorumcu Zuhal Olcay, unutulmayacak bir konser için 29 Eylül'de Mask Beach'e geliyor. Zuhal Olcay'ın benzersiz yorumu ve klasikleşen şarkılarıyla müzikal tadında geçecek konserin biletleri Biletinial'da satışa sunuldu.

Oyuncu ve yorumcu Zuhal Olcay, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başladığı tiyatro eğitimini Londra'da sürdürdü. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlayan Olcay, tiyatro ve sinemada birçok yapımda yer aldı, ödüller kazandı. 1989'da Evita adlı müzikalde Evita'yı oynadı. Bu müzikaldeki başarısı üzerine şarkıcılık kariyeri başladı. Müzik çalışmalarına önce Vedat Sakman, daha sonra Bülent Ortaçgil ile devam eden ve "Küçük Bir Öykü", "İyisin" gibi parçalarıyla büyük ilgi gören Olcay, "Küçük Bir Öykü", "İki Çift Laf", "Oyuncu", "İhanet", "Başucu Şarkıları 1" ve "Başucu Şarkıları 2", Cengiz Onural ile ortak çalışması olan "Hiçbiryerde" ve son olarak da "Aşk'ın Halleri" albümüyle dinleyicilerle buluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Künefe kışın en çok aranan tatlılar arasında! Künefe nasıl yapılır? İşte künefe tarifi
Künefe kışın en çok aranan tatlılar arasında! Künefe nasıl yapılır? İşte künefe tarifi
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
Son Haberler
Denizli’de eski Honaz yolu yenileniyor
Denizli’de eski Honaz yolu yenileniyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde bayrak değişimi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde bayrak değişimi
Yürekleri burkan cenaze: Kemikleri plastik kutunun içerisinde getirildi
Yürekleri burkan cenaze: Kemikleri plastik kutunun içerisinde getirildi
Pehlivan’dan öğrencilere dijital eğitim desteği
Pehlivan’dan öğrencilere dijital eğitim desteği
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!