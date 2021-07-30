Zuhal Topal FOX ile yollarını ayırdı! Yeni adresi belli oldu

Uzun yıllar evlilik programı sunuculuğu yapan Zuhal Topal, son birkaç sezondur FOX TV'de gündüz kuşağının sevilen programı Sofrada'nın sunuculuğunu yapıyor. Ortaya atılan iddiaya göre Topal FOX TV ile maaş konusunda anlaşamadığı için yeni sezon öncesi sözleşmesini feshederek kanalla ilişkisini sonlandırdı.

ZAM TALEBİ FAZLA BULUNDU

Uzun zamandır gündüz kuşağı programın sunuculuğunu yapan Topal'ın yeni sezon için zam talep ettiği ancak söylediği rakam yüksek bulununca kanal yönetimi tarafından zam isteğinin kabul edilmediği ileri sürüldü. Talebi reddedilen sunucu ise kanala rest çekti, ATV ile anlaştı. Ünlü oyuncu ve sunucu Topal ATV'de yine gündüz kuşağı programı sunacak.