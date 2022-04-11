Zuhal Topal Yemekteyiz çekimlerinde yorgunluktan bayıldı! Yarışmacılar sunucunun şaka yaptığını zannedip inanmadı

TV8 ekranlarına yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Her hafta farklı yarışmacılarla ekranlara gelen programda beklenmedik bir olay yaşanıyor. Yarışmacıların yemekleri yorumladığı anda ünlü sunucu Zuhal Topal’ın bayıldığı görülüyor.

YARIŞMACILAR ŞAKA ZANNETTİ

Zuhal Topal’ın sunduğu Yemekteyiz programının fragmanında korku dolu anlar yaşandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Zuhal Topal bir yarışmacıya ismini kimin koyduğu soruyor. Yarışmacı, adının babasının eski sevgilisinin olduğunu söyleyince Zuhal Topal bayılma numarası yapıyor.

Farklı bir günde ise Zuhal Topal’ın gerçekten fenalaşıp bayıldığı görülüyor ancak yarışmacılar şaka yaptığını zannedip inanmıyor.

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman başlıyor? Zuhal Topal yeni program tarihi belli mi?