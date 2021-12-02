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  3. Zuhal Topal'dan çılgın dans figürleri! Maldivler'de saçı başı savurarak fena dağıtmış! Paylaşımı takipçilerini kahkahaya boğdu

Zuhal Topal'dan çılgın dans figürleri! Maldivler'de saçı başı savurarak fena dağıtmış! Paylaşımı takipçilerini kahkahaya boğdu

Şimdilerde TV8 ekranlarında Yemekteyiz programını sunan ünlü sunucu Zuhal Topal sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. 2012 yılından bir video paylaşan Zuhal Topal'ın çılgın dans figürleri takipçilerini kahkahaya boğdu.

Ekranların en sevilen sunucularından olan Zuhal Topal, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında geliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programıyla hafta içi her gün seyirci karşısına çıkan ünlü sunucu programdaki samimi halleriyle herkes tarafından oldukça seviliyor. 

"SONUNA KADAR İZLEYİN"

Sosyal medya hesabında özel hayatı olduğu kadar komik gönderilerde paylaşan Topal'ın Instagram'da 1,8 milyon takipçisi bulunuyor.

Zuhal Topal'dan çılgın dans figürleri! Maldivler'de saçı başı savurarak fena dağıtmış! Paylaşımı takipçilerini kahkahaya boğdu

 

Son olarak 2012 yılında Maldivler'de çekildiği bir videoyu paylaşan sunucu, "Sene 2012 Maldivler Halk Dansları Ekibi ve ben videoyu sonuna kadar izleyin" notunu ekledi.

YORUM YAĞDI

Ardından bir video daha paylaşan Topal'ın dans figürleri takipçileri tarafından çok beğenildi. Viideoya gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

"Çok güzel, çok komik, eğlencelisin Korhan bey çok şanslı evdekiler de tabi seninle ne güzel zaman geçiyordur"

"Zuhal hanımcım sizin bu mütevazi, neşeli her ortama ayak uyduran hallerinizi çook seviyoruz. Ayrıca videonun sonuna doğru Maldivler dansını Kars yöresine bağladığınız gözümden kaçmadı"

"Çok iyi Harika neşeli sevimli güzel insan senin yanında kimse yaşlanmaz"

"Her telden dans olmuş Zuhal Hanımcım bayıldım doğrusu. "

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