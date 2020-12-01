Zuhal Topal'la Sofrada 1 Aralık Canlı İzle |FOX TV Canlı izle

Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanıyor. Ekranların en sevilen yemek yarışmasının sunuculuğunu ise Zuhal Topal yapıyor. Gelin ve kayınvalidelerin buluştuğu programda yemekler yapılıyor, masalar hazırlanıyor ve misafirler karşılanıyor. Her bölüm kıyasıya rekabet yaşandığı programın son bölümünde neler yaşandı? Bugünün yarışmacısı kim olacak? Zuhal Topal'la Sofra'da programı canlı canlı izlemek için linke tıklamanız yeterli.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 1 ARALIK SALI CANLI İZLE

Her hafta farklı bir ilde, 5 farklı gelin adayı ve kayınvalidenin yer aldığı programda en lezzetli yemekler yapılıp, sunulmaya devam ediyor. Sunulan yemekleri tadan kayınvalidelerin puanladığı yarışmada haftanın birincisi hani gelin adayı olacağı merak konusu. Ekranların sevilen programı Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyici karşısında yer alıyor.