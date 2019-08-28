Zuhal Topal'la sofrada 28 Ağustos puan durumu!

Zuhal Topal'la sofrada yarışması izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Sevilen yarışma Zuhal Topal'la sofradanın yeni haftasında puanlar nasıl olacak? Yarışmacılar hangi puanları verecek? Ayrıntılar haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU

Berivan Hanım:

Göknur Hanım:

İpek Hanım:

Mehtap Hanım:

Hülya Hanım:

TOPLAM PUANI 2

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 26-30 AĞUSTOS 2019

BERİVAN URUZ VE KAYINVALİDESİ SELMA URUZ

Berivan 27 yaşında ve bir çocuk annesi. Kayınvalidesi Selma hanım ise tam bir lezzet dedektifi. Diyarbakırlı eğitimci ve sözünün eri biri ve ben gurmeyim diyor

GÖKNUR ASLAN KAYINVALİDESİ FATMA ASLAN

Göknur 29 yaşında bir çocuk annesi ve 8 yıllık evli. 5 yaşından beri dolma sardığını söyleyen Göknur tek başıma yeterim diyor. Kayınvalidesi ise gelinine çok güveniyor.

İPEK GÜDER ALEV SÜRGİT

Gelin İpek 30 yaşında ve 2 çocuk annesi. Yemek yapmak en büyük eğlencesi. Kayınvalidesi Alev hanım ise güzellik uzmanı.

MEHTAP DERELİ KAYINVALİDESİ HATİCE DERELİ

Mehtap 33 yaşında 2 çocuk annesi.Gezip tozmak en büyük eğlencesi. Kayınvalide ise gelinin rahat olmasından şikayetçi.

HÜLYA YAŞAR KAYINVALİDESİ YÜKSEL YAŞAR

Gelin 7 yıllık evli 1 çocuk annesi. Aslen Mardinli. Kayınvalidesi ise temizlik hastası.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu.Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.