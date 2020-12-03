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  3. Zuhal Topal'la Sofrada 3 Aralık puan durumu |FOX TV Canlı izle

Zuhal Topal'la Sofrada 3 Aralık puan durumu |FOX TV Canlı izle

Ekranların en sevilen yemek programı "Zuhal Topal'la Sofrada" Fox TV ekranlarında hafta içi her gün izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Son bölümde neler oldu kaçıranlar ve 3 Aralık yeni bölümü canlı izlemek isteyenler haberimizden ulaşabilirler...

Zuhal Topal'la Sofrada 3 Aralık puan durumu |FOX TV Canlı izle

Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanıyor. Ekranların en sevilen yemek yarışmasının sunuculuğunu ise Zuhal Topal üstlenmekte. Gelin ve kayınvalidelerin buluştuğu programda yemekler yapılıyor, masalar hazırlanıyor ve misafirler karşılanıyor. Her bölüm kıyasıya rekabetin yaşandığı programın son bölümünde neler yaşandı? Bugünün yarışmacısı kim olacak? Zuhal Topal'la Sofrada programı canlı canlı izlemek için linke tıklamanız yeterli.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 3 ARALIK PERŞEMBE CANLI İZLE

 

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 2 ARALIK PUAN DURUMU

Gündüz kuşağının en sevilen yemek yarışmasında bugün Dilan Hanım yarıştı. Dilan hanım yarışmacılardan kaç puan aldı?

Münevver Hanım:4

Fatma Hanım:7

Sakine Hanım:5

Menşure Hanım:4

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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