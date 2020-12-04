Zuhal Topal'la Sofrada 4 Aralık puan durumu |FOX TV Canlı izle

Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanıyor. Ekranların en sevilen yemek yarışmasının sunuculuğunu ise Zuhal Topal üstlenmekte. Gelin ve kayınvalidelerin buluştuğu programda yemekler yapılıyor, masalar hazırlanıyor ve misafirler karşılanıyor. Her bölüm kıyasıya rekabetin yaşandığı programın son bölümünde neler yaşandı? Bugünün yarışmacısı kim olacak? Zuhal Topal'la Sofrada programı canlı canlı izlemek için linke tıklamanız yeterli.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 3 ARALIK PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada 3 Aralık yarışmacısın aldığı puanlar şu şekilde:

Fatma Hanım: 4 puan

Sakine Hanım: 4 puan

Naciye Hanım: 2 puan

Menşure Hanım: 3 puan