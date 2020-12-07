Zuhal Topal'la Sofrada 7 Aralık puan durumu |FOX TV Canlı izle

Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanıyor. Ekranların en sevilen yemek yarışmasının sunuculuğunu ise Zuhal Topal üstlenmekte. Gelin ve kayınvalidelerin buluştuğu programda yemekler yapılıyor, masalar hazırlanıyor ve misafirler karşılanıyor. Her bölüm kıyasıya rekabetin yaşandığı programın son bölümünde neler yaşandı? Bugünün yarışmacısı kim olacak? Zuhal Topal'la Sofrada programı canlı canlı izlemek için linke tıklamanız yeterli.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 7 ARALIK CANLI İZLE

4 ARALIK ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU

Nazlı Hanım kayınvalidelerden 25 Zuhal Topal'dan ise 8 puan aldı. Maysa Hanım da kayınvalidelerden 24 Zuhal Topal'dan ise 9 puan aldı. İki yarışmacı böylece toplam 33 puanla 15 bin TL değerindeki hediye çekinin sahibi oldu.