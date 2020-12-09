Zuhal Topal'la Sofrada 9 Aralık puan durumu |FOX TV Canlı izle

Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanıyor. Ekranların en sevilen yemek yarışmasının sunuculuğunu ise Zuhal Topal üstlenmekte. Gelin ve kayınvalidelerin buluştuğu programda yemekler yapılıyor, masalar hazırlanıyor ve misafirler karşılanıyor. Her bölüm kıyasıya rekabetin yaşandığı programın son bölümünde neler yaşandı? Bugünün yarışmacısı kim olacak? Zuhal Topal'la Sofrada programı canlı canlı izlemek için linke tıklamanız yeterli.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 8 ARALIK SALI PUAN DURUMU

Bugün yarışan gelinin kayınvalidelerden toplamda 15 puan aldı.

Fatma Hanım: 5 puan

Nuran Hanım: 3 puan

Kadriye Hanım: 3 puan

Nazire Hanım: 4 puan