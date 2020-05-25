Zuhal Topal'la Sofrada bitti mi? Ne zaman yayınlanacak? sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte merak edilen soruların cevabı..

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA NEDE YOK?

Koronavirüs ile birlikte birçok yarışmanın ara verdiği ya da final yaptığı ekranlarda tüm hızı ile devam eden Zuhal Topal'la Sofrada neden yok? Cevabı ise Ramazan Bayramı. Bayram sebebiyle bir hafta yeni bölüm olmayacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Özellikle ev hanımlarını ekran başına kilitleyen ve sofralarını kurmalarında rehberlik eden Zuhal Topal'la Sofrada 1 Haziran'dan itibaren FOX TV ekranlarında yeni bölümleri ile yayınlanacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA'NIN FORMATI NEDİR?

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşuyor. Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program hafta içi her gün 16.30'da FOX’ta

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.