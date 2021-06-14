Zuhal Topal'la Sofrada bugün neden yok? Zuhal Topal'la Sofrada final mi yaptı, bitti mi? FOX yayın akışı 2021 Hafta içi her gün FOX TV ekranda olan Zuhal Topal’la Sofrada programı bugünkü FOX yayın akışı içerisinde yer almayınca programın takipçileri hemen Zuhal Topal'la Sofrada bugün neden yok? Zuhal Topal'la Sofrada final mi yaptı, bitti mi? FOX yayın akışı 2021 şeklinde araştırmalara koyuldu. Bizler de konuya ilişkin detaylara haberimizde yer verdik. Programın akışta olmamasının ardından “Zuhal Topal’la Sofrada neden yok, bitti mi?” sorusu sorulmaya başlandı. İşte fenomen programla ilgili detaylar...

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Gündüz kuşağının ilgiyle takip edilen yemek yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada FOX yayın akışından kaldırıldı. Sayısız sıkı takipçisi olan programın yayımlanmaması üzerine Zuhal Topal'la Sofrada bugün neden yok? Zuhal Topal'la Sofrada final mi yaptı, bitti mi? soruları gündeme geldi. ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA FİNAL Mİ YAPTI BİTTİ Mİ? Zuhal Topal'ı FOX TV ekranlarında görmeyenler konuya ilişkin bilgi edinmek istiyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı FOX TV yayın akışında bir süre yer almayacak. Peki neden? Zuhal Topal'la Sofrada neden yok? ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA BUGÜN NEDEN YOK? Zuhal Topal’la Sofrada programı 11 Haziran 2021 Cuma günü 625. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Tatile giren programın yeni sezonu önümüzdeki ay başlayacak. FOX YAYIN AKIŞI 15 HAZİRAN 2021 08:00 Çalar Saat 11:00 Sen Çal Kapımı 14:00 Şevkat Yerimdar 16:00 Yasak Elma 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Şef Akademi 22:30 Anamız Var 2 Gülistan Başköy Eğitim Editörü fox