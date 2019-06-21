Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte pişirilip bitirilmesi gerekiyor. İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki ( 17-21 Haziran) yarışmacıları...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 17-21 HAZİRAN 2019

Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte pişirilip bitirilmesi gerekiyor. İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki ( 17-21 Haziran) yarışmacıları...

BURCU BİROĞLU VE KAYINVALİDESİ ŞÜKRAN BİROĞLU

27 Yaşındaki gelin yeni anne oldu. Heyecanlı ve kıpır kıpır yapısıyla tanınan Burcu eğer heyecanını yenebilirse yarışmada harikalar yaratacağını söyledi. Kayınvalide Şükran hanım ise 68 yaşında ve 7 çocuk annesi. Ödülü kazanırlarsa araba almayı düşünüyorlar

SELMA ÖZASLAN KAYINVALİDESİ MAHİDE SÖYLEME

29 Yaşındaki Selam gelin evli ve bir çocuk annesi. Aşırı titiz olan Mahide hanım bu konuda tedavi bile görmüş Temizlik takıntıısıyşa gelinlere neler yaşatacağı merak konusu.

ZEYNEP FIRAT KAYINVALİDESİ AYSEL FIRAT

24 Yaşındaki gelin 2 yıllık evli ve bir çocuk annesi. Ev hanımı olan gelinin en büyük hobisi yemek yapmak. Kayınvalide Aysel hanım ise Aslen Niğdeli. Ödülü kazanırlarsa düğün borçlarını ödemek istiyor

NAFİYE SAYGILI KAYINVALİDE GÜLNAZ SAYGILI

Adanalı olan gelin 10 yıllık evli ve bir çocuk annesi. İngilizce öğretmeni olan Nafiye gelinin iletişimi oldukça kuvvetli

AYCAN SERBEST KAYINVALİDE BERRİN SERBEST

24 Yaşındaki gelin henüz bir yıllık evli ve şuan için ev hanımı. Kaynvalide Berrin hanım ise panik bir kişi.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu.Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.