Zuhal Topal'la Sofrada ne zaman başlıyor? Fox TV'de izleyicisi ile buluşarak ilk iki sezonunda toplam 420 bölüm yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının 3. sezon başlama tarihi belli oldu. Peki Zuhal Topal'la Sofrada ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zuhal Topal'la Sofrada 31 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00’da Fox TV ekranında olacak.

Zuhal Topal'la Sofrada programını geçen sezonlardan takip edenler programın yeniden başlamasından ötürü oldukça heyecanlı… Zuhal Topal, program için imaj değişikliğine gitti.

Zuhal Topal fanları ve programın izleyicileri yeni sezonu merakla beklerken, puanlama konusunda değişiklik olup olmayacağı da merak konusu oldu. Sosyal medyadaki paylaşımlarda puanlamanın gizli yapılmasını isteyenler olduğu kadar, ünlü sunucunun geçen sezonun sonlarına doğru açıkladığı kayınvalideleri diskalifiye etme hakkını da gerekli hallerde kullanması isteniyor.

Zuhal Topal’ın zayıfladığını düşünen hayranlar, yeni yayınlanan görüntülerde ünlü sunucunun çok iyi durduğunu belirten yorumlar yaptı.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu.Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.