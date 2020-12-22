Zuhal Topal'la sofrada programında böcek skandalı!

Gündüz kuşağının sezonlardır çok sevilen ve izlenen programı Zuhal Topal'la Sofrada programının son bölümünde yaşanan olay izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Servis edilen yemeğin yanında dolaşan böcek izleyenleri şaşkına çevirdi. Kovid-19 salgını nedeniyle hijyen kurallarına bu kadar dikkat edilen bir zamanda karşılaşılan o görüntü mideleri allak bullak ederken, tepkilerinde odağı oldu.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberin göre olay şu şekilde;. Fox Tv'de yayınlanan 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının ekrana gelen 500'üncü bölümünde akıl almaz bir olay yaşanıyor..

Programın ekibi ve sunucusu Zuhal Topal Programın çekimlerinde pandemi kurallarına uyduğu üstüne basa basa belirtti. Ardından yarışmanın başlamasıyla yemek servisi de başlıyor. Ancak tamda bu noktada bu şok eden olay yaşanıyor. Sunulan yemek tabağının altındaki runnerdan bir böcek çıkıyor, masada geziniyor daha sonra yerine geri dönüyor. Ekip bu olayı fark etmeden yayına veriyor.

"Bu yazıdan sonra ekip skandalı saklamak için görüntüyü kaldırırsa diye o anların görüntüsünü kaydettim. İsteyenlere e-mail olarak gönderebilirim... " şeklinde konuşuyor.