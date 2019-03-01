Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki birincisi kim oldu? 1 Mart Cuma birincisi kim?

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki bu hafta Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi kim oldu? 1 Mart Cuma günü Zuhal Topal'la Sofrada'da kim kazandı? Merve mi, Sultan mı, Fatma mı, Serpil mi, Gülümser mi birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada'nın bugünkü birincisi kim, bu hafta Zuhal Topal'la Sofrada'yı kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bugünkü 1 Mart Cuma birincisi haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA'NIN BU HAFTAKİ BİRİNCİSİ KİM OLDU? 1 MART CUMA ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ

Bu haftanın birincisi açıklandıktan sonra haberimizde bulabileceksiniz...

PAZARTESİ GÜNÜ YARIŞMACILARI : MERVE DAMAR KAYINVALİDESİ SEVİM AKDOĞANOĞLU

SALI GÜNÜ YARIŞMACILARI : FATMA HALICI VE KAYINVALİDESİ SONGÜL KAYHAN

ÇARŞAMBA GÜNÜ YARIŞMACILARI: SULTAN GÜLER BEYLİLER VE KAYINVALİDESİ SİBEL BEYLİLER

PERŞEMBE GÜNÜ YARIŞMACILARI: SERPİL DURAK VE KAYINVALİDESİ FATMA DURAK

CUMA GÜNÜ YARIŞMACILARI : GÜLÜMSER KEBELİ VE KAYINVALİDESİ ZEKİYE KEBELİ

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki birincisi kim oldu? 1 Mart Cuma

Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte bişirilip bitirilmesi gerekiyor. değil. Peki yarışmacılar kaçar puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA'NIN FORMATI NEDİR?

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturacak, kıyasıya rekabet yaşanacak.

Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program hafta içi her gün 16.30'da FOX’ta

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.

Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.