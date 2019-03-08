Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki birincisi kim oldu? 8 Mart Cuma birincisi kim?

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki bu hafta Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi kim oldu? 8 Mart Cuma günü Zuhal Topal'la Sofrada'da kim kazandı? Seda Dağlar mı, Betül mü, Seda Kurt mu, Ceylan mı, Melihan mı birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada'nın bugünkü birincisi kim, bu hafta Zuhal Topal'la Sofrada'yı kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bugünkü 8 Mart Cuma birincisi haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA'NIN BU HAFTAKİ BİRİNCİSİ KİM OLDU? 8 MART CUMA ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ

Bu haftanın birincisi açıklandı SEDA KURT 27 puanla haftanın birincisi oldu.

PAZARTESİ GÜNÜ YARIŞMACILARI : SEDA DAĞLAR VE KAYINVALİDESİ GÜLSÜM DAĞLAR

SALI GÜNÜ YARIŞMACILARI : BETÜL İŞLEK VE KAYINVALİDESİ LEYLA İŞLEK

ÇARŞAMBA GÜNÜ YARIŞMACILARI: SEDA KURT VE KAYINVALİDESİ ELFİDE KURT

PERŞEMBE GÜNÜ YARIŞMACILARI: CEYLAN UYAR BAŞER VE KAYINVALİDESİ FADİME BAŞER

CUMA GÜNÜ YARIŞMACILARI : MELİHAN ASLAN VE KAYINVALİDESİ HÜLYA SÜMER

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki birincisi kim oldu? 1 Mart Cuma

Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte bişirilip bitirilmesi gerekiyor. değil. Peki yarışmacılar kaçar puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA'NIN FORMATI NEDİR?

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturacak, kıyasıya rekabet yaşanacak.

Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program hafta içi her gün 16.30'da FOX’ta

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.

Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.