Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftanın birincisi kim oldu? 18 Ocak Cuma

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki bu hafta Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi kim oldu? 18 Ocak Cuma günü Zuhal Topal'la Sofrada'da kim kazandı? Pakize Hanım mı, Hülya Hanım mı, Ayten Hanım mı, Birgül Hanım mı yoksa Hanım mı birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada'nın bugünkü birincisi kim, bu hafta Zuhal Topal'la Sofrada'da kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bugünkü 18 Ocak Cuma birincisi haberimizde..



ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA'NIN BU HAFTAKİ BİRİNCİSİ KİM OLDU? 18 OCAK CUMA ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ



PAZARTESİ GÜNÜ YARIŞMACILARI: Büşra ile Havva kayınvalidesi

SALI GÜNÜ YARIŞMACILARI: Yeliz hanım kaynanası Meliha Hanım

ÇARŞAMBA GÜNÜ YARIŞMACILARI: Gelin Züleyha hanım kaynanası Aynur Hanım

PERŞEMBE GÜNÜ YARIŞMACILARI: Gelin Hicran hanım kaynanası Gönül Hanım

CUMA GÜNÜ YARIŞMACILARI: Gelin Ayşe hanım kaynanası Elif Hanım

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki birincisi kim oldu? 18 Ocak Cuma

Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte bişirilip bitirilmesi gerekiyor. değil. Peki yarışmacılar kaçar puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA'NIN FORMATI NEDİR?



Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturacak, kıyasıya rekabet yaşanacak.

Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program hafta içi her gün 16.30'da FOX’ta

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.

Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.

Dizi

Avrupa Avrupa : Nermin (2011-2013) TRT1

Geniş Aile : Şukufe 2011(71.Bölüm...) (Star Tv)

Geniş Aile : Şukufe 2009-2010 (Kanal D)

Papatyam: Konuk Oyuncu 2009 (Star Tv)

Komedi Türk: Kendisi 2008 (Fox Tv)

Kaybolan Yıllar: Yonca

Tutkunum Sana: Suna 2006

Selena: Fitnat 2006 (Atv)

Arka Sokaklar 2006

Tarık ve Diğerleri: Kehribar 2006 (Samanyolu Tv)

Haylaz Babam 2005

El Bebek Gül Bebek: Teyze 2005

Avrupa Yakası: Konuk Oyuncu 2004

Sihirli Annem: Suzan 2003 (Kanal D)

Ev Hali: Mine 2002 (Show Tv)

Lahmacun ve Pizza 2002

Reyting Hamdi 2002

Çekirdek Aile 2000 (Kanal D)

Zehirli Çiçek 2000 Show TV

Dadı: Hostes 2000

Sevda Kondu: İlknur 1999 Kanal 6

Ruhsar 1997 (Kanal D)

Kurşun Kalem 1996

Yazlıkçılar 1996 (Star Tv)

Kara Melek 1996

Çiçek Taksi 1995

Palavra Aşklar 1995